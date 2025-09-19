(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Bologna, Lisei (FdI): “Vergognoso il manifesto dedicato a Luigi Mangione. Ecco l’odio di sinistra”
“A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo, ci si accorge della loro capacità di scavare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini indignati per l’affissione di un manifesto con l’immagine di Luigi Mangione, tristemente noto per l’omicidio di Brian Thompson, CEO di United HealthCare. Il manifesto raffigura Mangione in abiti da frate, accompagnato dalla didascalia “protettore dei malati abbandonati”. il manifesto è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione di estrema sinistra finanziata dal sindaco Lepore. Questo conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi, conferma la loro complicità chi minaccia ed alimenta un clima di tensione ed odio. Lo stesso Lepore in un post ringrazia e fa i complimenti all’associazione che raffigura un assassino come un Santo. Chiediamo che Lepore faccia rimuovere immediatamente il manifesto e che revochi i finanziamenti all’associazione”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Bologna, Lisei (FdI): “Vergognoso il manifesto dedicato a Luigi Mangione. Ecco l’odio di sinistra”