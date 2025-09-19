Close Menu
Trending
venerdì 19 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Bologna, Lisei (FdI): “Vergognoso il manifesto dedicato a Luigi Mangione. Ecco l’odio di sinistra”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Bologna, Lisei (FdI): “Vergognoso il manifesto dedicato a Luigi Mangione. Ecco l’odio di sinistra”
“A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo, ci si accorge della loro capacità di scavare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini indignati per l’affissione di un manifesto con l’immagine di Luigi Mangione, tristemente noto per l’omicidio di Brian Thompson, CEO di United HealthCare. Il manifesto raffigura Mangione in abiti da frate, accompagnato dalla didascalia “protettore dei malati abbandonati”. il manifesto è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione di estrema sinistra finanziata dal sindaco Lepore. Questo conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi, conferma la loro complicità chi minaccia ed alimenta un clima di tensione ed odio. Lo stesso Lepore in un post ringrazia e fa i complimenti all’associazione che raffigura un assassino come un Santo. Chiediamo che Lepore faccia rimuovere immediatamente il manifesto e che revochi i finanziamenti all’associazione”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl