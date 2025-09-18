(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Turismo, Ricchiuti (FDI): numeri record grazie ad efficacia politiche Governo Meloni
“L’Italia si conferma tra le mete più ambite al mondo, registrando numeri da record nel settore turistico. Una crescita solida e diffusa che riflette l’efficacia delle politiche messe in campo dal Governo guidato da Giorgia Meloni e sostenuto con determinazione da Fratelli d’Italia. Nel secondo trimestre del 2025, le presenze turistiche sono aumentate del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I mesi di maggio e giugno hanno mostrato una dinamica particolarmente positiva, con incrementi del 2,9% rispetto al 2024 e del 5,2% rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemico. Il turismo internazionale ha giocato un ruolo decisivo, con una crescita del 9% rispetto al 2019, segno dell’attrattività crescente del nostro Paese e della ritrovata fiducia dei visitatori stranieri. Le strutture ricettive hanno beneficiato di questa espansione: gli alberghi hanno registrato un incremento del 4,3%, mentre le strutture extra-alberghiere hanno segnato un +5,1%. Il tasso di occupazione delle camere ha raggiunto il 62,1%, confermando la solidità del comparto e la capacità di rispondere alla domanda con qualità e competitività. Le città d’arte e le località montane si distinguono per performance brillanti, mentre il Nord Italia guida la crescita con slancio. Il Sud, oggetto di interventi mirati, mostra segnali di valorizzazione e dinamismo. Le prenotazioni estive hanno registrato un aumento significativo, confermando il trend positivo avviato nei mesi primaverili. Tutto questo avviene nonostante una campagna mediatica condotta da alcune forze di opposizione, che per tutta l’estate hanno cercato di dipingere un quadro disastroso del turismo italiano. Dichiarazioni come quelle della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che parlava di spiagge semivuote come “cartolina del governo Meloni”, si sono rivelate infondate e smentite dai dati ufficiali del Viminale, che certificano milioni di arrivi e una stagione in forte espansione. Ancora una volta, la realtà supera la propaganda. Le previsioni disfattiste di certa opposizione, che ha tentato per tutta l’estate di remare contro l’Italia, si sono infrante contro la realtà dei numeri. Il Paese ha risposto con forza, dimostrando che la fiducia e il lavoro premiano più della propaganda. Un riconoscimento va anche agli imprenditori del settore, che con dedizione, professionalità e spirito di iniziativa hanno saputo cogliere le opportunità offerte da un contesto favorevole, investendo nella qualità dell’accoglienza e contribuendo in modo decisivo al successo della stagione. La loro capacità di innovare, adattarsi e valorizzare il territorio rappresenta una risorsa preziosa per l’Italia. Questi risultati testimoniano la bontà delle scelte politiche adottate e la visione strategica di Fratelli d’Italia, forza di governo responsabile e capace di trasformare l’azione politica in risultati concreti. La promozione del territorio, il rafforzamento dell’identità nazionale e lo sviluppo di un turismo moderno e competitivo sono pilastri di un progetto che guarda al futuro con fiducia e orgoglio. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà e determinazione per rendere l’Italia sempre più attrattiva, forte e protagonista nel mondo.
Lo dichiara il viceresponsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.
