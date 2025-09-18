(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Separazione carriere, Montaruli (Fdi): facciamo riforme che nessuno era riuscito a realizzare
“Stiamo facendo riforme della cui necessità tutti avevano la consapevolezza ma che nessuno era riuscito per vari motivi a realizzare. Stiamo raggiungendo un traguardo storico che dà una svolta all’Italia. Questo passaggio alla Camera segna l’ennesimo passo in avanti nella via dell’innovazione per le istituzioni italiane. Liberare la Magistratura da faziosità e correnti è stato per troppo tempo un sogno che sembrava irraggiungibile mentre sotto il nome della Giustizia regnavano faziosità e politicizzazione di organi che avrebbero dovuto essere terzi. Oggi è una giornata da dedicare a chi la Giustizia la ama davvero e ci lavora con serietà e rispetto”.
Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Separazione carriere, Montaruli (Fdi): facciamo riforme che nessuno era riuscito a realizzare