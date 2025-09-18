(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 MO, Terzi (FdI): dilagano inaudite violenze antisemite
“Il Direttore di UN Watch Hillel Neuer, con i suoi due rapporti, dimostra di esser un amico della verità. Assistiamo all’orrendo dilagare – dal 7 ottobre 2023 in poi – di inaudite violenze verbali e fisiche di matrice antisemita, a volte mascherate sotto il lacero velo dell’antisionismo, in Italia, in Europa, direi in Occidente, terra culla dei valori giudaico-cristiani, del rispetto e della tolleranza. Tante però le voci che diffondono odio e disinformazione su quanto accade da mesi nella Striscia di Gaza, tra esse la Special Rapporteur dell’ONU Francesca Albanese, che come emerge dal rapporto di Neuer intitolato ‘Niente da nascondere. Come l’ONU e Francesca Albanese hanno insabbiato i loro finanziamenti da parte di gruppi di lobby pro-Hamas’ sarebbe da tempo in stretto rapporto con associazioni pro-Pal in Occidente che sostengono in diverse forme l’organizzazione terroristica di Hamas. Il direttore Neuer ha presentato anche un altro dettagliato rapporto sulla gestione del sistema scolastico a Gaza. Ne è emerso un quadro allarmante dove le scuole sono un vero e proprio luogo di indottrinamento all’odio e al reclutamento delle giovani generazioni tra le file dei terroristi, il tutto sotto l’occhio disattento dell’UNRWA. Nel rapporto sono documentati i numerosi casi di membri di Hamas che ricoprono ruoli dirigenziali nell’UNRWA, con programmi finanziati dai governi occidentali”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi, in occasione della conferenza stampa “Informazione e verità nel conflitto in Medio Oriente” in corso in Sala Nassirya del Senato della Repubblica.
