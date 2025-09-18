Mo, Tenerini: “Da Appendino espressioni gravi, inaccettabile fare campagna elettorale su vite umane”

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Mo, Tenerini: “Da Appendino parole gravi, inaccettabile fare campagna elettorale su vite umane”
“La deputata Chiara Appendino continua ad usare toni da propaganda elettorale su un tema grave, che riguarda la vita di tante persone. E’ inaccettabile e grave fare campagna elettorale sulla vita delle persone. Tutti vogliamo la pace, in primis questo Governo e il ministro Antonio Tajani, che tanto si è speso per la situazione a Gaza. Quando si fanno certi paragoni, quando si travalicano i confini del confronto politico e si lanciano accuse assurde, si fa un torto enorme soprattutto a chi sta morendo nelle zone di guerra. Alla deputata Appendino e al M5s ricordo che questo Governo è l’unico tra quelli occidentali che ha portato avanti operazioni umanitarie come Food for Gaza e sta salvando la vita di bambini, uomini e donne in cura nei nostri ospedali”.
Lo ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, a Tagadà su La7.
“Anche sulla questione della vendita di armi il M5s continua con la falsa propaganda, mistificando la verità arrivando ad esibire documenti che nulla hanno a che fare con la vendita di armi da parte dell’Italia a Israele. Di fronte ad una situazioni così complessa e difficile, di fronte alle perdita di vite umane, bisogna essere seri e dire la verità agli italiani, non lanciare accuse gravi”, ha concluso.
