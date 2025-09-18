Close Menu
giovedì 18 Settembre 2025
Giustizia: Pella, riforma epocale, la dedichiamo al presidente Berlusconi

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Giustizia: Pella, riforma epocale, la dedichiamo al presidente Berlusconi
“Quella di oggi è una giornata importante per il Paese: la Camera ha approvato la riforma della giustizia: un ulteriore passo avanti per vincere quella vera e propria battaglia di civiltà e libertà, che Forza Italia porta avanti da anni. Ora l’iter prosegue verso l’ultimo via libera dell’Aula di Palazzo Madama, e poi la parola poi passerà ai cittadini, che ne sono certo, confermeranno questa grande riforma. Un cambiamento epocale, atteso dai cittadini italiani e che dedichiamo al nostro Presidente Silvio Berlusconi, che per primo ci ha creduto. Finalmente, il Paese potrà contare su una giustizia più equa, trasparente ed efficiente”.
Lo dichiara in una nota Roberto Pella deputato di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Bilancio.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

