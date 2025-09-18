(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Giustizia, D’Attis: “Tajani rispettoso Aula, Pd del tutto fuori luogo”
“Come è evidente dalle immagini l’attacco dei deputati del PD che urlano sotto i banchi del governo contro il Ministro Tajani, che ha avuto un comportamento assolutamente rispettoso dell’Assemblea, è stato scomposto e del tutto fuori luogo. A pensar bene si dovrebbe ritenere che questo comportamento sia frutto di un eccesso di nervosismo e di intolleranza di chi vede approvare una riforma che non condivide anche col voto di esponenti delle opposizioni; a pensar male si potrebbe credere che qualcuno abbia cercato una provocazione a tutti i costi”.
Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.
