Dichiarazioni Sen. Stefania Craxi – Giustizia: 5 Stelle distruggono la democrazia  

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Giustizia: S. Craxi, 5 Stelle distruggono la democrazia
“Occupare un’Aula del Parlamento, minacciare, insultare, arrivare alle mani: è questo il bagaglio identitario del Movimento 5 Stelle, che svilisce il ruolo delle istituzioni, offende un luogo sacro della Repubblica, alimenta un clima d’odio insopportabile e pericoloso. Tutto il contrario, insomma, della sana dialettica parlamentare, alla quale i 5 Stelle non hanno mai prestato fede. Troppo forte il richiamo della foresta: sono nati per distruggere la democrazia, e con coerenza proseguono su questa strada”.
Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.
