Campania. Ferrante (Fi), Con centro forte pronti a governare, finita era dei viceré

“Le prossime elezioni regionali in Campania saranno lo spartiacque tra chi vuol davvero farla ripartire e chi invece si accontenta di gestire il declino. Non possiamo permettere che la regione resti ancora prigioniera del Pd, del sistema deluchiano e della sinistra radicale che vogliono solo spartirsi il potere. Il centrodestra è la sola coalizione in grado di offrire una prospettiva politica solida e Forza Italia rappresenta la garanzia di equilibrio, pragmatismo e stabilità. Con un centro forte che il nostro movimento può assicurare, raccogliendo i moderati, i liberali e i popolari, siamo pronti a governare la Campania per far tornare finalmente protagonisti i cittadini. L’era dei viceré è finita”. Lo ha detto, intervenendo all’incontro del coordinamento provinciale di Forza Italia che si è svolto a Caserta, il deputato campano del partito e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. “Forza Italia – ha aggiunto – è il partito della crescita, che punta a rilanciare i territori attraverso investimenti concreti per il tessuto produttivo, la sanità, le infrastrutture. Proprio nel casertano stiamo attuando interventi importanti che interessano il raddoppio della SS700, l’Asse Autostradale Caserta-Benevento e il potenziamento delle arterie strategiche come la SS372 Telesina, che seguo in prima persona in virtù delle mie deleghe ministeriali, o la SS265var Fondo Valle Isclero. Stiamo inoltre lavorando per inserire l’aeroporto di Grazzanise nel nuovo Piano Nazionale Aeroporti. Sono solo alcuni degli interventi in atto che dimostrano l’impegno messo in campo da Governo e Mit per lo sviluppo di un’area dalle grandi potenzialità come la provincia di Caserta, che può diventare uno snodo logistico tra Napoli e Roma. Quella che abbiamo di fronte non è solo una sfida elettorale: è una sfida di dignità, di orgoglio, di riscatto per chi, come noi, non si rassegna all’idea di una regione non all’altezza delle nostre ambizioni. Con Forza Italia baricentro del centrodestra – ha concluso Ferrante – la Campania tornerà a crescere e a trainare tutto il Mezzogiorno”.
