(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 ALLA CAMERA PRESENTAZIONE DDL DELEGA RIFORMA ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Intervengono il sottosegretario Delmastro e la deputata Marta Schifone
Oggi, giovedì 18 settembre, ore 17:30, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati – Via della Missione, 4, sarà presentato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione forense, un intervento normativo di particolare rilevanza per l’avvocatura italiana.
Intervengono:
* Andrea Delmastro Delle Vedove – Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Responsabile Giustizia Fratelli d’Italia
* Francesco Greco – Presidente Consiglio Nazionale Forense
* Marta Schifone – Deputato, Responsabile Professioni Fratelli d’Italia
