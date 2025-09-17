Torna Giardini d’Autore, un’edizione autunnale tra natura, arte e cultura

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 “L’autunno è il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza,
come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale”
GIARDINI D’AUTORE TORNA A RIMINI: UN’EDIZIONE AUTUNNALE
TRA NATURA, ARTE E CULTURA
Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, Giardini d’Autore torna a Rimini per l’attesa edizione
autunnale. La manifestazione si svolgerà negli spazi iconici di Castel Sismondo, Piazza Malatesta,
l’Arena Francesca da Rimini, la Piazza dei Sogni e il suggestivo Bosco dei Nomi, trasformando
il cuore della città in un grande giardino d’autunno, tra colori caldi, profumi intensi e installazioni
botaniche uniche.
L’edizione autunnale è una delle più attese dagli appassionati di giardinaggio: fioriture spettacolari,
forme insolite e una varietà di piante perfette per la stagione capaci di stupire e colorare il giardino
lungo tutto l’inverno. I protagonisti saranno i migliori vivaisti italiani, presenti in Piazza Giardino, con
una proposta ricchissima di piante: collezioni di echinacee, graminacee, bacche ornamentali,
arbusti, aceri, dalie, ortensie, aster, zucche decorative, piante acquatiche, piante tropicali e
tantissime curiosità botaniche frutto di una continua ricerca e innovazione. Giardini d’Autore offre ai
visitatori la possibilità di acquistare esemplari rari, ricevere consigli pratici e lasciarsi ispirare da
nuove idee per rinnovare i propri spazi verdi grandi o piccoli.
Arte, natura, design e creatività
Giardini d’Autore è pensata per sorprendere e ispirare i visitatori con nuove proposte e attività
immerse nel cuore storico di Rimini. I protagonisti saranno come sempre i migliori vivaisti in Piazza
Giardino che, attraverso la loro proposta botanica, regalano l’occasione di conoscere ed acquistare
piante ed essenze uniche. Accanto a loro gli artigiani e i designer che colorano la Corte delle
Meraviglie e le aziende agricole della Giardini Farm Market con prodotti di eccellenza della terra.
Un week-end da vivere tra gli appuntamenti di Giardini Lab firmati in collaborazione con Banca
Malatestiana: laboratori di giardinaggio, appuntamenti speciali, corsi di decorazione, laboratori
creativi, visite guidate e mostre. Per i più piccoli torna lo spazio Giardini Kids – Imparare dalla
Natura firmato insieme al Gruppo Hera. Uno spazio in cui la natura diventa l’occasione per
imparare, stare insieme e sperimentare: perché a Giardini d’Autore abbiamo la certezza che i
giardinieri di domani rappresentano il futuro.
Il Bistrot di Corte
Un vero e proprio ristorante affacciato sullo specchio d’acqua ai piedi di Castel Sismondo per vivere
un’esperienza di gusto e bellezza. Lo spazio è firmato dallo chef Luca Borrelli di Amorimini e Caffè
Vecchi dal 1850. Piatti raffinati capaci di sorprendere e conquistare tutti. Un’occasione speciale per
fermarsi circondati da fiori e natura in uno spazio unico: dalla colazione, al pranzo al thè delle cinque.
Speciale Jane Austen: un tuffo nell’Inghilterra Regency
Sabato 20 settembre, Giardini d’Autore ospita un evento speciale firmato dal Club Sofà and Carpet
di Jane Austen: una giornata interamente dedicata al mondo dell’autrice inglese, tra letture, musica
e danze d’epoca e acconciature firmate da la Maison du Reflet.Il programma prevede: Letture tratte
da Orgoglio e Pregiudizio, accompagnate da note di violino. Un incontro con Margarita
Martinez della Jane Austen Society of Florence sul linguaggio segreto dei ventagli. Il
suggestivo Ballo Regency dalle 15:00 alle 17:00 nella Sala Ressi del Teatro Amintore Galli e per
finire: Il tradizionale thè delle Cinque, servito nel giardino di Castel Sismondo a cura di Caffè Vecchi
dal 1850, prenotabile sul sito di Giardini d’Autore.
Gea – L’Estate del Rispetto: La bellezza nasce da come guardiamo il mondo
Nell’Arena Francesca da Rimini, torna anche quest’anno lo spazio “Gea – L’Estate del Rispetto”,
realizzato in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini e numerose
associazioni del territorio. Laboratori, incontri e attività per promuovere il rispetto dell’ambiente e di
ogni essere vivente, all’interno di un contesto che coniuga cultura, sostenibilità e inclusione.
Giardini d’Autore si fa contenitore e promotore di una cultura del verde che intreccia natura, arte,
educazione e consapevolezza ambientale.
Riapertura dei Palazzi dell’Arte con la mostra: Rimini proibita Le parole di Tondelli
nelle immagini di Pesaresi
In occasione di Giardini d’Autore torna il Circuito dell’Arte: Al Fellini Museum e al Palazzo del Fulgor
si aggiungono i Palazzi dell’Arte di Rimini che, dopo alcuni anni di restauro, apriranno al pubblico
con una mostra, ad ingresso libero, dedicata al fotografo riminese di fama internazionale: Rimini
proibita Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi, curata da Jana Liskova e Mario
Beltrambini. La mostra Rimini proibita unisce le fotografie intense e partecipi di Marco Pesaresi alle
parole letterarie e inquiete di Pier Vittorio Tondelli, in un dialogo tra immagini e testi che raccontano
una Rimini lontana dagli stereotipi. Una città di confini mobili, di identità in trasformazione, di notti
che confondono e generano nuova luce. La mostra è parte del circuito dell’arte di Giardini
d’Autore e sarà visitabile insieme al giardino del museo, offrendo un’esperienza immersiva tra
arte, letteratura e natura.
Ancora una volta lo specchio d’acqua tra il giardino di Corte e il Teatro rifletterà tutta la bellezza di
questi luoghi raddoppiandola e creando effetti speciali. Un evento in cui tradizione e innovazione si
incontrano, trasformando la passione per il verde in un’esperienza unica e di rara bellezza.
___________________________
INFO E PROGRAMMA:
http://www.giardinidautore.net
GIARDINI D’AUTORE AUTUNNO 2025: Castel Sismondo Piazza dei Sogni – RIMINI
Sabato 20 e domenica 21 SETTEMBRE – orario continuato dalle 9:30 alle 19:30
Ingresso giornaliero: 5,00 euro Abbonamento week-end 2 giorni: 8,00 euro. Gratuito under 16
Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore
Ingresso gratuito I Palazzi dell’Arte: mostra fotografica Rimini proibita Le parole di Tondelli
nelle immagini di Pesaresi
SPECIALE CIRCUITO DELL’ARTE
Ingresso giornaliero Giardini d’Autore + Fellini Museum + Fulgor + Palazzi dell’Arte 10,00 euro
Abbonamento weekend Giardini d’Autore + Fellini Museum + Fulgor+ Palazzi dell’Arte:13,00 euro
