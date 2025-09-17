(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 LEGGE FINE VITA, PITTALIS: MACABRA ESULTANZA DELLA MAGGIORANZA E’ SEGNALE DI MISERIA MORALE
“La macabra esultanza di una maggioranza squinternata e sempre più precaria è il segnale di una povertà morale sconcertante” – così il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna, Pietro Pittalis, commenta l’approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale. “Una legge – prosegue Pittalis -che andando incontro ad una impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, per evidenti violazioni delle norme della Carta, esprime una visione della vita e della dignità umana nettamente contraria alle radici morali e culturali, prima ancora che religiose, della nostra civiltà. Invece che pensare a curare meglio i sofferenti, questa giunta sinistra che danneggia la Sardegna sotto molteplici aspetti si impegna a favorire la morte, in una sorta di delirio neopagano che ricorda i tristi riti che in passato sacrificavano i piu’ deboli. Vengono i brividi -conclude Pittalis – solo al pensare a quale potra’ essere il prossimo traguardo.”
