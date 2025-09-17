IL COMUNE COMUNICA – siglatoi il Memorandum d’Intesa tra la Città di Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 SIGLATO IL MEMORANDUM D’INTESA
TRA LA CITTÀ DI BARI E IL DISTRETTO PER LO SVILUPPO
DI GUANGZHOU (CANTON)
Si è tenuta questa mattina in Fiera del Levante, la cerimonia per la sottoscrizione del Memorandum d’Intesa tra la Città di Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou (Canton), definito nell’ambito del programma di cooperazione europeo IURC (International Urban and Regional Cooperation).
Il rapporto tra Bari e Guangzhou, iniziato con la sigla dell’accordo di gemellaggio nel lontano 1986, negli ultimi anni ha vissuto un rilancio molto proficuo, estendendo la sua portata ad altre istituzioni, imprese e centri di ricerca del territorio.
In questa cornice sono stati siglati protocolli di collaborazione tra La Gazzetta del Mezzogiorno e la principale testata mediatica del Guangdong, il Guangzhou Daily, e sono in corso interlocuzioni tra il Politecnico di Bari e la South China University of Technology (SCUT) e le Accademie di Belle Arti delle due città, che hanno sperimentato importanti iniziative congiunte nel settore dell’arte pubblica urbana.
Con la sigla del Memorandum d’Intesa da parte del sindaco di Bari Vito Leccese e di un rappresentante del Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou, la Città di Bari avvia un nuovo corso di cooperazione commerciale con Guangzhou, aprendo la strada a nuovi investimenti e ulteriori opportunità e joint venture tra imprese pugliesi e cinesi, nei settori ad alta innovazione e valore aggiunto.
