Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

IL COMUNE COMUNICA – siglatoi il Memorandum d’Intesa tra la Città di Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 SIGLATO IL MEMORANDUM D’INTESA
TRA LA CITTÀ DI BARI E IL DISTRETTO PER LO SVILUPPO
DI GUANGZHOU (CANTON)
Si è tenuta questa mattina in Fiera del Levante, la cerimonia per la sottoscrizione del Memorandum d’Intesa tra la Città di Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou (Canton), definito nell’ambito del programma di cooperazione europeo IURC (International Urban and Regional Cooperation).
Il rapporto tra Bari e Guangzhou, iniziato con la sigla dell’accordo di gemellaggio nel lontano 1986, negli ultimi anni ha vissuto un rilancio molto proficuo, estendendo la sua portata ad altre istituzioni, imprese e centri di ricerca del territorio.
In questa cornice sono stati siglati protocolli di collaborazione tra La Gazzetta del Mezzogiorno e la principale testata mediatica del Guangdong, il Guangzhou Daily, e sono in corso interlocuzioni tra il Politecnico di Bari e la South China University of Technology (SCUT) e le Accademie di Belle Arti delle due città, che hanno sperimentato importanti iniziative congiunte nel settore dell’arte pubblica urbana.
Con la sigla del Memorandum d’Intesa da parte del sindaco di Bari Vito Leccese e di un rappresentante del Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou, la Città di Bari avvia un nuovo corso di cooperazione commerciale con Guangzhou, aprendo la strada a nuovi investimenti e ulteriori opportunità e joint venture tra imprese pugliesi e cinesi, nei settori ad alta innovazione e valore aggiunto.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl