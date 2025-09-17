(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 IA: Ronzulli (FI), eccesso regole Ue non freni competitività
“Questo testo rafforza la tutela dei dati personali, il nuovo petrolio della nostra epoca, la trasparenza degli algoritmi, la sicurezza nazionale. È una cornice chiara fondata sulla centralità della persona, sui principi della nostra Costituzione. Con questo provvedimento l’Italia si dà una cornice legislativa importante, un segnale di serietà e responsabilità. Resta una riflessione. Da una parte c’è l’Europa, con l’AI Act, che rallenta i tempi di reazione, dall’altra paesi come il Giappone che affidano tutto all’autoregolamentazione delle aziende. Questo squilibrio pesa sulla nostra competitività. Regolamentare è giusto, ma la burocrazia non può diventare una zavorra”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl di delega al governo sull’Intelligenza artificiale.
