Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Governo: Misiani (PD), Con Meloni pressione fiscale record e sanità al collasso

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Governo: Misiani (PD), Con Meloni pressione fiscale record e sanità al
collasso
La proposta Pd: stop al fiscal drag e più risorse ai servizi pubblici
«Con il governo Meloni la pressione fiscale è salita al 42,7% del Pil, il
livello più alto degli ultimi cinque anni. In termini concreti, gli
italiani pagano 22 miliardi di tasse in più rispetto al 2022» Lo dichiara
in una intervista a beemagazine.it Antonio Misiani, responsabile Economia
del Partito Democratico.
«Le promesse della maggioranza si schianteranno contro la realtà:
l’economia italiana è ferma, con i dazi di Trump rischia la recessione e
l’aumento della spesa militare si mangerà buona parte degli spazi di
bilancio disponibili».
Per Misiani, «il ceto medio è stato massacrato due volte: dal fiscal drag,
che ha portato 25 miliardi di entrate in più, e dal collasso della sanità
pubblica che ha costretto milioni di famiglie a rivolgersi al privato o a
rinunciare alle cure».
La proposta del PD è chiara: «Sterilizzare il fiscal drag, indicizzando
all’inflazione gli scaglioni Irpef come avviene in 17 Paesi OCSE, e
rifinanziare i servizi pubblici essenziali, a partire dalla sanità».
Critiche dure anche alla “rottamazione” proposta dalla Lega: «Un condono
generalizzato che costerebbe fino a 5 miliardi. Un grande favore ai
furbastri e una scelta diseducativa, mentre la sanità è al collasso, il
fondo affitti è stato azzerato e le politiche industriali sono state
tagliate».
Sulle banche, Misiani parla di «telenovela stucchevole sugli extraprofitti»
e di «finzione contabile» delle DTA: «Altro che tassa straordinaria, è lo
Stato che chiede un prestito alle banche, mentre i loro prestiti alle
piccole imprese sono crollati del 21%».
«Oggi il fisco è nemico dello sviluppo. Premia la rendita e penalizza chi
lavora e chi fa impresa. Il carico sul ceto medio è sproporzionato,
insostenibile» – conclude Misiani – «Questo stato di cose va cambiato,
alleggerendo le tasse a chi le ha sempre pagate».
Roma, 17 settembre 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl