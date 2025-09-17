Close Menu
Giustizia, Sisler (FDI): email Paternello che chiede voto referendum conferma magistratura politicizzata

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Giustizia, Sisler (FDI): email Paternello che chiede voto referendum conferma magistratura politicizzata
“L’ultima trovata delle toghe rosse fa tremare i polsi. Come racconta Il Tempo un messaggio, arrivato ieri mattina nella mailing list dell’Anm, che il giudice di Magistratura democratica, Marco Patarnello, utilizza per chiedere ai colleghi cosa voteranno al referendum. Il magistrato, non contento di definire ad ottobre scorso Giorgia Meloni ‘più pericolosa di Berlusconi’, stavolta interviene a gamba tesa e cerca di capire le intenzioni di voto dei colleghi. Tutto ciò conferma la necessità di andare avanti sulla strada della riforma della giustizia, liberando dalle correnti così come abbiamo promesso in campagna elettorale. Infatti, la mail inviata da Patarnello prova la presenza di una magistratura politicizzata e schierata a sinistra il cui unico obiettivo è contrastare la volontà popolare, mirando a contrastare l’azione del governo guidato da Giorgia Meloni. Occorre fare chiarezza quanto prima sull’accaduto”.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

