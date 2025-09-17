(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 GENOVA, BERRINO (FDI): SOLIDARIETA’ A CONSIGLIERA BIANCHI, NON BASTA DICHIARARSI DEMOCRATICI PER ESSERLO
“Le tristi notizie che ci sono giunte dagli Stati Uniti sembrano non aver insegnato nulla alla sinistra genovese e, alla fine, dopo 80 anni prevale sempre l’odio e la violenza per chi non la pensa come loro. Un consigliere del Pd che attualizza Piazzale Loreto contro la consigliera di Fdi Alessandra Bianchi è un fatto di una gravità inaudita, se non altro perché rimanda ad un epoca che è meglio continuare a leggere sui libri di storia che sulle cronache locali. Sono ormai troppi gli episodi di violenza verbale inneggianti alla morte e, sempre troppo poche le scuse e prese di posizione e di condanna. Ancora una volta, se ancora ce ne fosse bisogno, dobbiamo ricordare che per essere dei veri democratici non basta affermare di esserlo. Alla consigliera Bianca tutta la mia solidarietà, convinto che non saranno certo queste parole a fermarla”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia.
