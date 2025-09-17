(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Ddl IA, Sisler (FdI): svolta fondamentale per il futuro del Paese
“Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Senato, il ‘Ddl Intelligenza Artificiale’ è legge e segna una svolta fondamentale per il futuro del Paese. Grazie al lavoro del sottosegretario Alessio Butti e del Governo Meloni, l’Italia si dota di una cornice chiara per sviluppare e utilizzare l’IA in modo sicuro e al servizio dei cittadini. In ambito sanitario significherà meno liste d’attesa, diagnosi più rapide, prevenzione più efficace e un accesso più equo alle cure. Ma ne beneficerà anche la Giustizia, con l’introduzione di maggiori garanzie e pene severe per chi diffonde contenuti manipolati attraverso questo strumento”.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.
