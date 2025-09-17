Dalla foto sulla spiaggia di Rimini al Festival di Vasto: le rotte dei capodogli uniscono Vasto e Rimini

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Comune di Rimini
Rimini 17 settembre 2025
La sagoma del capodoglio disegnato sulla spiaggia di Rimini dagli studenti del Liceo scientifico e musicale “A. Einstein” di Rimini, circondato da una catena umana di protezione e affetto sulla spiaggia, è l’immagine guida per il manifesto dell’appuntamento che unisce idealmente le comunità di Vasto, Rimini, Lampedusa e Taranto.
“LE ROTTE DEI CAPODOGLI CHE UNISCONO” è il titolo della Tavola Rotonda che si tiene venerdì 19 settembre, alle ore 17.00, presso la Sala Aldo Moro di Vasto, nell’ambito del Festival i Sette Capodogli 2025.
