(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Ambiente, Nisini (Lega): bene impegno a fare chiarezza su ritardi Pd in opere idrogeologiche Toscana
Roma 17 set. – “E’ urgente mettere fine alle false novelle del Governatore Giani che sul tema della mitigazione del rischio idrogeologico non perde occasione per incolpare il Governo non assumendosi le proprie responsabilità: per i piani di intervento [ callto:2021-2022-2023 | 2021-2022-2023 ] su 52 interventi ne sono stati ultimati solo 6, a dimostrazione che mentre il Governo fa la sua parte, Giani dorme. La Regione è in forte ritardo nell’attuazione delle opere necessarie per mitigare il rischio idrogeologico e nonostante i finanziamenti i risultati sul territorio sono invisibili. Eppure, esiste una mappatura del reticolo idrografico dell’autorità di bacino che evidenzia le zone ad alto rischio, e che rappresenta un elenco di interventi per priorità. Giani ha tutti gli strumenti, tecnici e economici dalla sua, manca evidentemente la volontà: i toscani hanno diritto a risposte concrete e rapide, non ad annunci o ritardi che mettono a rischio vite umane, abitazioni e attività economiche. Ma il Pd, che guida la regione da sempre, non è stato in grado di fare nulla, costringendo la Toscana a rincorrere le emergenze anziché prevenirle”.
Lo dichiara la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini, intervenendo nell’odierno QT.
