Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ambiente, Nisini (Lega): bene impegno a fare chiarezza su ritardi Pd in opere idrogeologiche Toscana

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Ambiente, Nisini (Lega): bene impegno a fare chiarezza su ritardi Pd in opere idrogeologiche Toscana
Roma 17 set. – “E’ urgente mettere fine alle false novelle del Governatore Giani che sul tema della mitigazione del rischio idrogeologico non perde occasione per incolpare il Governo non assumendosi le proprie responsabilità: per i piani di intervento [ callto:2021-2022-2023 | 2021-2022-2023 ] su 52 interventi ne sono stati ultimati solo 6, a dimostrazione che mentre il Governo fa la sua parte, Giani dorme. La Regione è in forte ritardo nell’attuazione delle opere necessarie per mitigare il rischio idrogeologico e nonostante i finanziamenti i risultati sul territorio sono invisibili. Eppure, esiste una mappatura del reticolo idrografico dell’autorità di bacino che evidenzia le zone ad alto rischio, e che rappresenta un elenco di interventi per priorità. Giani ha tutti gli strumenti, tecnici e economici dalla sua, manca evidentemente la volontà: i toscani hanno diritto a risposte concrete e rapide, non ad annunci o ritardi che mettono a rischio vite umane, abitazioni e attività economiche. Ma il Pd, che guida la regione da sempre, non è stato in grado di fare nulla, costringendo la Toscana a rincorrere le emergenze anziché prevenirle”.
Lo dichiara la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini, intervenendo nell’odierno QT.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl