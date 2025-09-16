Close Menu
Rai. Speranzon (FdI): Floridia da presidente a responsabile palinsesti perchè consapevole suo fallimento?

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

Rai. Speranzon (FdI): Floridia da presidente a responsabile palinsesti perchè consapevole suo fallimento?
“Chissà, forse Barbara Floridia si è finalmente resa conto del fallimento della propria presidenza, e adesso sta cercando di riciclarsi come responsabile dei programmi e palinsesti della Rai. Non si spiega altrimenti la sua richiesta di dedicare la prima serata al dramma di Gaza. Una richiesta, peraltro, alquanto risibile visto il grande sforzo dell’Azienda per garantire copertura mediatica a questa tragedia. Dalla presidente della Vigilanza piuttosto ci saremmo attesi i ringraziamenti per quanto sta facendo in questi giorni il Servizio Pubblico, rivendicandone con orgoglio la professionalità. Ma comprendo che alla Floridia, al M5S ed alla sinistra questo non interessi, l’unico obiettivo rimane quello di occupare le poltrone, piazzare gli amici giornalisti e influenzare la programmazione. Ma se ne faccia una ragione questa Rai è cambiata, e finalmente in meglio”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

