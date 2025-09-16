Close Menu
Partecipazione Italia in Banche e Fondi esteri: Petrenga (Fdi), ddl conferma  protagonismo multilaterale Paese  

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

Partecipazione Italia in Banche e Fondi esteri: Petrenga (Fdi), ddl conferma protagonismo multilaterale Paese
“Approviamo convintamente questo provvedimento per una serie di ragioni.Tra queste emerge l’approccio lungimirante della legge teso a rafforzare il ruolo dell’Italia nelle iniziative multilaterali contribuendo alla stabilità economica globale, allo sviluppo sostenibile e alla promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030”. Lo ha detto in aula la senatrice Fdi Giovanna Petrenga, annunciando il voto favorevole al ddl che reca disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo. “Inoltre – ha aggiunto – il supporto dell’Italia ad organismi quali la Banca Africana della Banca Interamericana è una iniziativa che si inserisce a pieno titolo nella strategia coerente con la visione italiana delineata nel Piano Mattei per l’Africa. La legge che votiamo oggi, in conclusione, ribadisce il ruolo da protagonista dell’Italia sulla scena globale che il presidente Meloni ha saputo conquistare in questi primi tre anni di governo”.

