(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 MO: FI Giovani, solidarietà a prof. aggredito a Pisa, università non sia palcoscenico di azioni intimidatorie
“L’ irruzione di un gruppo di studenti del collettivo filopalestinese all’interno di un’aula universitaria dell’Università di Pisa, con l’interruzione di una lezione e l’aggressione al docente, rappresenta un atto inaccettabile che mina i principi stessi di libertà, rispetto e confronto civile che dovrebbero caratterizzare il mondo Universitario. L’Università non dovrebbe mai essere terreno di scontro ideologico né, tantomeno, palcoscenico di azioni intimidatorie. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al professor Rino Cascella: il rispetto per chi insegna e svolge il proprio lavoro in un’aula universitaria deve essere garantito in maniera imprescindibile”.
Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Filippo Rizzuto commissario nazionale di Studenti per le Libertà e Irene Chimenti, responsabile regionale di Studenti per le Libertà Toscana.
