(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Mo, Bergamini: “Movimento Propal utilizza dramma Gaza per violenza politica. Giani prenda posizione netta”
“Quanto accaduto all’università di Pisa conferma il carattere intollerante del movimento Pro Pal. Questi attivisti strumentalizzano il dramma di Gaza come pretesto per le loro azioni di violenza politica. Quando si mette a repentaglio il diritto allo studio, base della conoscenza, siamo a un livello di contrapposizione preoccupante. Solidarietà al docente finito al pronto soccorso e agli studenti. Bene che il ministro Bernini si sia immediatamente attivata per approfondire quanto accaduto. Di fronte alla gravità di quanto successo è doverosa una presa di posizione netta anche dal Presidente della Regione Giani”.
Lo dichiara Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.
