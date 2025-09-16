Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Mo, Bergamini: “Movimento Propal utilizza dramma Gaza per violenza politica. Giani prenda posizione netta”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Mo, Bergamini: “Movimento Propal utilizza dramma Gaza per violenza politica. Giani prenda posizione netta”
“Quanto accaduto all’università di Pisa conferma il carattere intollerante del movimento Pro Pal. Questi attivisti strumentalizzano il dramma di Gaza come pretesto per le loro azioni di violenza politica. Quando si mette a repentaglio il diritto allo studio, base della conoscenza, siamo a un livello di contrapposizione preoccupante. Solidarietà al docente finito al pronto soccorso e agli studenti. Bene che il ministro Bernini si sia immediatamente attivata per approfondire quanto accaduto. Di fronte alla gravità di quanto successo è doverosa una presa di posizione netta anche dal Presidente della Regione Giani”.
Lo dichiara Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl