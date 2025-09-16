(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Farolfi (FdI): Grazie al Governo Meloni, 10 nuovi Vigili del Fuoco in arrivo a Ravenna per rafforzare il soccorso pubblico
“Nei prossimi giorni, circa 800 nuovi Vigili del Fuoco completeranno il 100° corso di formazione e presteranno giuramento ufficiale il 7 ottobre a Roma, entrando così a far parte attiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra questi, 10 unità saranno assegnate alla provincia di Ravenna, andando a rafforzare l’organico del Comando provinciale e contribuendo concretamente al potenziamento del servizio di soccorso pubblico sul territorio. Si tratta di un risultato importante, frutto dell’impegno del Governo Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario Emanuele Prisco, che hanno dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze di sicurezza e protezione civile delle comunità locali. Questa assegnazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza operativa e una risposta più tempestiva alle emergenze, a beneficio di tutti i cittadini della provincia di Ravenna”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Farolfi (FdI): Grazie al Governo Meloni, 10 nuovi Vigili del Fuoco in arrivo a Ravenna per rafforzare il soccorso pubblico