lunedì 15 Settembre 2025
Politica Interna

Mozzarella, Calandrini (FdI):”Uso latte congelato non sarà mai permesso con questo Governo”

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

“Accolgo con grande soddisfazione le parole del ministro Francesco Lollobrigida, che ha confermato ancora una volta l’impegno del Governo nel garantire la qualità e l’autenticità delle nostre eccellenze agroalimentari. La scelta di mantenere il divieto di utilizzo di latte congelato per la produzione di Mozzarella di Bufala Dop è un segnale chiaro: il Made in Italy si difende tutelando chi produce con serietà e nel rispetto delle tradizioni.
Il disegno di legge sulle sanzioni, che introduce ulteriori forme di protezione per il settore lattiero-caseario, rappresenta un passo avanti fondamentale per salvaguardare le nostre filiere produttive e valorizzare il lavoro onesto di migliaia di allevatori e trasformatori.
Solo continuando a puntare sull’eccellenza e sulla qualità potremo mantenere i primati che il mondo ci invidia e assicurare un futuro competitivo alle nostre produzioni tipiche”.
Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

