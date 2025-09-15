(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Mozzarella, Calandrini (FdI):”Uso latte congelato non sarà mai permesso con questo Governo”
“Accolgo con grande soddisfazione le parole del ministro Francesco Lollobrigida, che ha confermato ancora una volta l’impegno del Governo nel garantire la qualità e l’autenticità delle nostre eccellenze agroalimentari. La scelta di mantenere il divieto di utilizzo di latte congelato per la produzione di Mozzarella di Bufala Dop è un segnale chiaro: il Made in Italy si difende tutelando chi produce con serietà e nel rispetto delle tradizioni.
Il disegno di legge sulle sanzioni, che introduce ulteriori forme di protezione per il settore lattiero-caseario, rappresenta un passo avanti fondamentale per salvaguardare le nostre filiere produttive e valorizzare il lavoro onesto di migliaia di allevatori e trasformatori.
Solo continuando a puntare sull’eccellenza e sulla qualità potremo mantenere i primati che il mondo ci invidia e assicurare un futuro competitivo alle nostre produzioni tipiche”.
Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Mozzarella, Calandrini (FdI):”Uso latte congelato non sarà mai permesso con questo Governo”