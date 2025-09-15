(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 MO: Cattaneo, Italia in prima fila su impegno umanitario
“Il governo italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è impegnato a fare tutto ciò che l’Italia può fare per abbassare i toni. E dal punto di vista dell’impegno umanitario, l’Italia è in prima fila. L’opposizione al suo interno ha delle forze che sono diventate anti-americane, anti-NATO, filorusse; noi continuiamo invece, con il nostro governo, a essere seri, a rimaniamo nell’alveo dell’atlantismo e con fatica affrontiamo un periodo storico molto fragile”.
Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a L’Aria che tira.
