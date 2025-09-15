(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Gasparri, “Da opposizioni polemiche pretestuose su Flotilla”
“Le polemiche di alcuni esponenti delle minoranze sono pretestuose ed infondate. Il Ministro degli Esteri Tajani ha detto più volte in Parlamento e nel pubblico dibattito che ha contattato personalmente e direttamente le massime autorità israeliane per chiedere attenzione e rispetto per gli italiani che sono impegnati nell’iniziativa della cosiddetta Flotilla. Pertanto, c’è attenzione e rispetto per questa iniziativa. Tuttavia non si possono ignorare i rischi di chi dovrebbe affidare i propri aiuti ai canali ufficiali delle organizzazioni internazionali che operano in un contesto molto complesso. La cautela è doverosa vista la fase ed i rischi che ci sono in alcune zone”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.
