(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Difesa: Vigna (Lega), problema con frontiera a Sud presa d’assalto da clandestini Roma, 15 set. – “L’Italia non ha un problema con le frontiere a Est, ma con la frontiera a Sud, da troppi anni presa d’assalto dai clandestini. I nostri soldati sono una risorsa preziosissima anche per proteggere le nostre strade e le nostre stazioni dai troppi delinquenti, non certo per rischiare la vita contro la Russia”. Così il presidente della commissione Affari Ue, il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.Ufficio Stampa Lega Camera