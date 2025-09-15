(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Covid. FdI: Sempre condannata ogni forma di violenza e odio, il Pd faccia altrettanto
“Condanniamo la scritta apparsa su un muro contro Roberto Speranza, come abbiamo sempre condannato ogni episodio di violenza politica, verbale e non. Proprio per contribuire a rasserenare il clima, ci siamo fin da subito battuti per archiviare la stagione del Covid, segnata da diffidenza reciproca, odio, esasperazione, etichette degradanti affibbiate a chi contestava le misure coercitive adottate dai governi di allora. Per questo continuiamo a invitare il Partito Democratico a fare altrettanto, magari iniziando a prendere le distanze da chi, anche tra medici famosi sui social, fomenta al contrario questo pessimo clima. Sfidiamo a trovare un comunicato di esponenti di Fratelli d’Italia che non entri nel merito di quanto sta emergendo nella commissione Covid e che inciti a qualsiasi forma di violenza. Se il monito del Pd vuole essere un tentativo di silenziare la nostra azione politica, comunichiamo che non abbiamo alcuna intenzione di smettere di denunciare pubblicamente gli errori commessi nel corso della pandemia”.
Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione Covid.
