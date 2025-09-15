(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 «Carenze, ritardi e gestione fallimentare»: Polichetti (Udc) denuncia lo
stato della sanità al “Ruggi” di Salerno
La recente vicenda della tragica scomparsa di Cristina Pagliarulo
all’ospedale “Ruggi” di Salerno, per cui è stata aperta un’inchiesta dalla
Procura della città d’Arechi, ha riacceso i riflettori sulle criticità che
da tempo affliggono il sistema sanitario della Campania. Ritardi, carenze
organizzative e decisioni gestionali controverse continuano a sollevare
interrogativi sulla tenuta del servizio sanitario regionale, mettendo in
discussione la capacità delle strutture di garantire cure tempestive e
adeguate ai cittadini.
Negli ultimi anni, numerose segnalazioni da parte di operatori sanitari e
associazioni di pazienti hanno denunciato condizioni di lavoro sempre più
difficili, carenze di personale e strutture sovraccariche. In molti casi,
le risorse economiche sembrano non essere state indirizzate in modo
efficace, con risultati che non corrispondono agli investimenti annunciati.
In questo contesto, interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del
Dipartimento Salute dell’Udc: «Non possiamo più ignorare i segnali di un
sistema che, da troppo tempo, mostra crepe gravi e preoccupanti. La
responsabilità politica di questo sfascio è da attribuire alla gestione
regionale guidata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che
continua a non dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e degli
operatori sanitari».
Polichetti aggiunge: «È necessario che il neo direttore generale del
Azienda “Ruggi”, Ciro Verdoliva, chiarisca e agisca con tempestività in
merito alla vicenda relativa all’ex direttore di presidio Walter
Longanella, che secondo quanto emerso avrebbe percepito compensi in base a
un contratto ritenuto nullo. Occorre avviare ogni iniziativa utile per la
restituzione delle somme indebitamente erogate, tutelando così le risorse
pubbliche e la fiducia dei cittadini».
«Il nostro impegno – conclude Polichetti – sarà quello di vigilare e di
proporre soluzioni concrete affinché la sanità campana torni a essere un
servizio efficiente e vicino alle persone, non un apparato burocratico
distante e inefficace. Servono interventi strutturali e immediati: più
assunzioni, più controlli sulla gestione e una reale volontà politica di
rimettere al centro il diritto alla salute».
IN ALLEGATO:
UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 «Carenze, ritardi e gestione fallimentare»: Polichetti (Udc) denuncia lo