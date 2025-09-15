Close Menu
Trending
lunedì 15 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

«Carenze, ritardi e gestione fallimentare»: Polichetti (Udc) denuncia lo stato della sanità al “Ruggi” di Salerno

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 «Carenze, ritardi e gestione fallimentare»: Polichetti (Udc) denuncia lo
stato della sanità al “Ruggi” di Salerno
La recente vicenda della tragica scomparsa di Cristina Pagliarulo
all’ospedale “Ruggi” di Salerno, per cui è stata aperta un’inchiesta dalla
Procura della città d’Arechi, ha riacceso i riflettori sulle criticità che
da tempo affliggono il sistema sanitario della Campania. Ritardi, carenze
organizzative e decisioni gestionali controverse continuano a sollevare
interrogativi sulla tenuta del servizio sanitario regionale, mettendo in
discussione la capacità delle strutture di garantire cure tempestive e
adeguate ai cittadini.
Negli ultimi anni, numerose segnalazioni da parte di operatori sanitari e
associazioni di pazienti hanno denunciato condizioni di lavoro sempre più
difficili, carenze di personale e strutture sovraccariche. In molti casi,
le risorse economiche sembrano non essere state indirizzate in modo
efficace, con risultati che non corrispondono agli investimenti annunciati.
In questo contesto, interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del
Dipartimento Salute dell’Udc: «Non possiamo più ignorare i segnali di un
sistema che, da troppo tempo, mostra crepe gravi e preoccupanti. La
responsabilità politica di questo sfascio è da attribuire alla gestione
regionale guidata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che
continua a non dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e degli
operatori sanitari».
Polichetti aggiunge: «È necessario che il neo direttore generale del
Azienda “Ruggi”, Ciro Verdoliva, chiarisca e agisca con tempestività in
merito alla vicenda relativa all’ex direttore di presidio Walter
Longanella, che secondo quanto emerso avrebbe percepito compensi in base a
un contratto ritenuto nullo. Occorre avviare ogni iniziativa utile per la
restituzione delle somme indebitamente erogate, tutelando così le risorse
pubbliche e la fiducia dei cittadini».
«Il nostro impegno – conclude Polichetti – sarà quello di vigilare e di
proporre soluzioni concrete affinché la sanità campana torni a essere un
servizio efficiente e vicino alle persone, non un apparato burocratico
distante e inefficace. Servono interventi strutturali e immediati: più
assunzioni, più controlli sulla gestione e una reale volontà politica di
rimettere al centro il diritto alla salute».
IN ALLEGATO:
UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl