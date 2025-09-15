(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Bullismo. Ferrante (Mit), Sgomento per suicidio Latina, non lasciamo soli i giovani
“Esprimo il mio profondo cordoglio per il suicidio del quindicenne avvenuto a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Una tragedia che addolora e lascia sgomenti. Paolo era stato vittima di ripetuti atti di bullismo già negli scorsi anni e la famiglia aveva proceduto con apposite denunce e segnalazioni. Auspico che le ispezioni disposte negli istituti che ha frequentato facciano piena luce su ogni responsabilità di questo drammatico episodio”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia. “Subire atti di bullismo nel contesto scolastico, come purtroppo spesso accade, significa essere vittime – aggiunge – di sofferenze psicofisiche e di isolamento sociale che ostacolano l’integrazione e il naturale sviluppo dei nostri ragazzi. Per questo, lo scorso anno abbiamo approvato una legge che rafforza gli strumenti formativi nei confronti di chi compie atti di bullismo e le azioni di tutela a favore di chi è oggetto di prevaricazioni. Anche l’impegno sul bonus psicologo rappresenta una risposta importante per arginare fenomeni sempre più dilaganti che investono il percorso di crescita delle nuove generazioni. La salute mentale è un tema prioritario per il Governo, in particolare per Forza Italia anche grazie al forte impulso del nostro movimento giovanile. Continueremo a lavorare – conclude Ferrante – per contrastare il bullismo e per non lasciare soli i nostri ragazzi”.
