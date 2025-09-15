Close Menu
Trending
lunedì 15 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Bullismo. Ferrante (Mit), Sgomento per suicidio Latina, non lasciamo soli i giovani

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Bullismo. Ferrante (Mit), Sgomento per suicidio Latina, non lasciamo soli i giovani
“Esprimo il mio profondo cordoglio per il suicidio del quindicenne avvenuto a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Una tragedia che addolora e lascia sgomenti. Paolo era stato vittima di ripetuti atti di bullismo già negli scorsi anni e la famiglia aveva proceduto con apposite denunce e segnalazioni. Auspico che le ispezioni disposte negli istituti che ha frequentato facciano piena luce su ogni responsabilità di questo drammatico episodio”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia. “Subire atti di bullismo nel contesto scolastico, come purtroppo spesso accade, significa essere vittime – aggiunge – di sofferenze psicofisiche e di isolamento sociale che ostacolano l’integrazione e il naturale sviluppo dei nostri ragazzi. Per questo, lo scorso anno abbiamo approvato una legge che rafforza gli strumenti formativi nei confronti di chi compie atti di bullismo e le azioni di tutela a favore di chi è oggetto di prevaricazioni. Anche l’impegno sul bonus psicologo rappresenta una risposta importante per arginare fenomeni sempre più dilaganti che investono il percorso di crescita delle nuove generazioni. La salute mentale è un tema prioritario per il Governo, in particolare per Forza Italia anche grazie al forte impulso del nostro movimento giovanile. Continueremo a lavorare – conclude Ferrante – per contrastare il bullismo e per non lasciare soli i nostri ragazzi”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl