Close Menu
Trending
lunedì 15 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 16 SETTEMBRE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

AULA
📌11 Interpellanze e interrogazioni
📌15 Esame:
•⁠ ⁠Separazione carriere
•⁠ ⁠Pdl festa nazionale San Francesco d’Assisi
•⁠ ⁠Rendiconto Stato
•⁠ ⁠Mozione cinema

COMMISSIONI
📌10.30_Affari costituzionali_Separazione delle carriere (referente, previste votazioni)
📌 11_Covid_Seguito dell’audizione del professor Franco Locatelli, già presidente del Comitato tecnico scientifico
📌13_Rischio idrogeologico_Audizione del Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco
📌13_Ambiente_Proposte di nomina presidenti Autorità portuali (e audizioni dei candidati)
📌14_Attività produttive_Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria e Confapi sul settore tessile
📌14_Copasir_Audizione del Direttore dell’AISE, Giovanni Caravelli
📌14.30 e termine votazioni Assemblea_Giustizia_Misure urgenti in materia di giustizia (referente)

EVENTI
📌10 Sala Matteotti. Proiezione del documentario: “World without cows” (On. Benzoni)
📌11.30 Sala Refettorio: “Il mercato degli strumenti ed edizioni musicali.
Presentazione dell’Osservatorio Dismamusica 2025 (mercato Italia 2024)” (On. Gusmeroli)
📌15 Sala del Refettorio: “Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione. Pіù
adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale”.
(On. Barelli)

CONFERENZE STAMPA
📌10 Terzo anniversario dell’uccisione di Mahsa Jina Amini e della nascita del movimento “Donna, vita, libertà”. Laura Boldrini
📌11.30 Tempo perso? No, rimborsato! La proposta che difende i viaggiatori. Maria Chiara Gadda
📌13 Presentazione del libro “La lezione di don Camillo. In dialogo con Cristo”. Gaetana Russo
📌14.30 Medio Oriente – In Sardegna fogli di via per attivisti che protestano per soldati israeliani in vacanza. Elisabetta Piccolotti
📌16 Conferenza Disability Pride. Marco Furfaro
📌17.30 Proposte per la salvaguardia del cinema italiano. Riccardo Ricciardi

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl