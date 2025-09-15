AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 16 SETTEMBRE

AULA
📌11 Interpellanze e interrogazioni
📌15 Esame:
• Separazione carriere
• Pdl festa nazionale San Francesco d’Assisi
• Rendiconto Stato
• Mozione cinema
COMMISSIONI
📌10.30_Affari costituzionali_Separazione delle carriere (referente, previste votazioni)
📌 11_Covid_Seguito dell’audizione del professor Franco Locatelli, già presidente del Comitato tecnico scientifico
📌13_Rischio idrogeologico_Audizione del Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco
📌13_Ambiente_Proposte di nomina presidenti Autorità portuali (e audizioni dei candidati)
📌14_Attività produttive_Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria e Confapi sul settore tessile
📌14_Copasir_Audizione del Direttore dell’AISE, Giovanni Caravelli
📌14.30 e termine votazioni Assemblea_Giustizia_Misure urgenti in materia di giustizia (referente)
EVENTI
📌10 Sala Matteotti. Proiezione del documentario: “World without cows” (On. Benzoni)
📌11.30 Sala Refettorio: “Il mercato degli strumenti ed edizioni musicali.
Presentazione dell’Osservatorio Dismamusica 2025 (mercato Italia 2024)” (On. Gusmeroli)
📌15 Sala del Refettorio: “Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione. Pіù
adesioni nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale”.
(On. Barelli)
CONFERENZE STAMPA
📌10 Terzo anniversario dell’uccisione di Mahsa Jina Amini e della nascita del movimento “Donna, vita, libertà”. Laura Boldrini
📌11.30 Tempo perso? No, rimborsato! La proposta che difende i viaggiatori. Maria Chiara Gadda
📌13 Presentazione del libro “La lezione di don Camillo. In dialogo con Cristo”. Gaetana Russo
📌14.30 Medio Oriente – In Sardegna fogli di via per attivisti che protestano per soldati israeliani in vacanza. Elisabetta Piccolotti
📌16 Conferenza Disability Pride. Marco Furfaro
📌17.30 Proposte per la salvaguardia del cinema italiano. Riccardo Ricciardi