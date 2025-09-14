Close Menu
Zangrillo scappa dai fischi: Barbera (PRC) “La democrazia non è roba per stomaci delicati”

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Zangrillo scappa dai fischi: Barbera (PRC) "La democrazia non è roba per
stomaci delicati”
“Alla Festa dell’Unità di Torino, il Ministro Zangrillo ha dimostrato che
il dissenso lo manda nel panico: qualche fischio e subito in fuga,
scortato, tra urla e nervosismi. Il governo Meloni non sa confrontarsi con
i cittadini, se non in contesti ovattati”, denuncia Giovanni Barbera,
Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.
“La mia solidarietà va al pubblico che ha contestato con coraggio. Come
diceva Pertini, ‘libero fischio in libero Stato’: evidentemente un concetto
troppo ostico per chi vorrebbe trasformare ogni spazio pubblico in una
claque obbediente”.
“E più grottesca è la difesa di Zangrillo da parte di alcuni esponenti
della destra, improvvisamente campioni di tolleranza, ma con alle spalle
olio di ricino, manganellate e carcere per chi dissentiva. Oggi si
scandalizzano per quattro fischi. Il fascismo non tollerava la libertà, il
postfascismo non tollera neppure l’ironia. Per loro la democrazia è una
sostanza da maneggiare con cautela. Corrosivo non è il dissenso: lo è la
loro intolleranza”, conclude Barbera.

