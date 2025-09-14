Close Menu
domenica 14 Settembre 2025
(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Tenerini (FI): “Cecina, addio al Tiro a Volo: non si può cancellare una tradizione senza dare un futuro”
«Il Tiro a Volo di Cecina non è stato un semplice impianto: è stato un luogo di sport e di comunità che ha dato alla Toscana campioni e giovani talenti, fino ai successi di livello mondiale degli ultimi anni. Una tradizione lunga decenni che ha reso Cecina un punto di riferimento per questa disciplina.
Comprendiamo le incompatibilità con il maneggio vicino, anch’esso una realtà importante che ha attraversato periodi di grande vitalità. Non si tratta di mettere attività l’una contro l’altra, ma di governare i conflitti con programmazione e visione. Per questo serve una regia regionale, capace di coordinare Comune e federazioni sportive – a partire dalla FITAV – per individuare una nuova sede adeguata. E serve soprattutto un fondo dedicato a sostenere le rilocalizzazioni o gli adeguamenti degli impianti sportivi che, come questo, rischiano di chiudere non per mancanza di valore ma per mancanza di pianificazione.
Chiudere senza alternativa è una sconfitta per tutti. La Toscana che vuole puntare sul turismo sportivo e sulla destagionalizzazione deve imparare a valorizzare le proprie eccellenze, non a perderle. A Cecina abbiamo già perso un impianto: non possiamo permetterci di perdere anche la sua vocazione».
Lo dichiara Chiara tenerini, deputata e segretaria provinciale Fi Livorno.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl