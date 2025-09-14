(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – GRAZIE AI NOSTRI MILITANTI PER I NOSTRI NUMEROSI GAZEBO
PER IL SECONDO WEEK END CONSECUTIVO NELLE PIAZZE LOMBARDE. E ORA TUTTI A
PONTIDA DOMENICA PROSSIMA
Milano, 14 SETT – Anche questo secondo weekend di ‘gazebata lombarda’ si è
chiuso con un grande successo!
Un grazie sincero a tutti i militanti che, con il loro impegno, hanno
portato la voce della Lega tra la gente, raccogliendo entusiasmo e
partecipazione in tantissime piazze. Ora il nostro sguardo è puntato su
Pontida, domenica prossima, il 21 settembre dove, al gazebo della ‘Lega
Lombarda’, ci sarà la possibilità di sottoscrivere la ‘Carta della
Lombardia’, che racchiude i temi identitari e i valori più cari alla nostra
terra. Un’agenda per un Nord più libero di gestire le proprie risorse e,
allo stesso tempo, solidale e aperto.
Avanti insieme, con la stessa passione ed energia che ci hanno accompagnato
in queste settimane!
Viva la Lega, viva la Lombardia!
