(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Salvini, Barbera (PRC): “Tra selfie e pianti, la politica si trasforma in
avanspettacolo”
“Ormai Matteo Salvini ha superato ogni limite: non governa, recita. Tra
pianti per un attivista americano e annunci di tour nelle scuole, il leader
della Lega trasforma la politica italiana in uno spettacolo ridicolo”,
denuncia Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale del Partito
della Rifondazione Comunista.
“Il Paese soffre: lavoratori precari, pensionati in difficoltà, giovani
senza prospettive. E cosa fa Salvini? Si diletta in lacrime e annunci
mediatici, come se bastassero queste pantomime a risolvere crisi sociali ed
economiche. È il teatro dell’assurdo, mentre la vita delle persone peggiora
ogni giorno”.
“Basta con questo ridicolo teatrino: serve responsabilità e serietà.
Salvini inizi a fare ciò per cui è stato eletto: governare, proteggere i
cittadini e affrontare le emergenze reali”, conclude Barbera.
