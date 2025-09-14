Close Menu
Trending
domenica 14 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Salvini, Barbera (PRC): “Tra selfie e pianti, la politica si trasforma in avanspettacolo”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Salvini, Barbera (PRC): “Tra selfie e pianti, la politica si trasforma in
avanspettacolo”
“Ormai Matteo Salvini ha superato ogni limite: non governa, recita. Tra
pianti per un attivista americano e annunci di tour nelle scuole, il leader
della Lega trasforma la politica italiana in uno spettacolo ridicolo”,
denuncia Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale del Partito
della Rifondazione Comunista.
“Il Paese soffre: lavoratori precari, pensionati in difficoltà, giovani
senza prospettive. E cosa fa Salvini? Si diletta in lacrime e annunci
mediatici, come se bastassero queste pantomime a risolvere crisi sociali ed
economiche. È il teatro dell’assurdo, mentre la vita delle persone peggiora
ogni giorno”.
“Basta con questo ridicolo teatrino: serve responsabilità e serietà.
Salvini inizi a fare ciò per cui è stato eletto: governare, proteggere i
cittadini e affrontare le emergenze reali”, conclude Barbera.

Privo
di virus.www.avast.com

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl