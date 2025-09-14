(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 *Polichetti (Udc): «Il Ruggi di Salerno non può diventare un mercato di
ambulanze»*
Negli ultimi tempi, nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona di Salerno, non sono soltanto i pazienti a creare affollamento.
Secondo numerose segnalazioni, il piazzale antistante il pronto soccorso è
ormai diventato una sorta di stazionamento informale per ambulanze private,
spesso datate e in condizioni precarie, con operatori improvvisati che
distribuirebbero volantini pubblicitari persino all’interno della struttura
sanitaria.
Una situazione che suscita preoccupazione e che chiama in causa sia il
rispetto delle norme sull’accesso e la pubblicità in ambito ospedaliero,
sia la tutela della sicurezza igienico-sanitaria di luoghi delicati come i
pronto soccorso.
«Non possiamo assistere passivamente alla trasformazione di un presidio
ospedaliero in un mercato aggressivo, dove la concorrenza tra ambulanze
private prevale sul rispetto della dignità e della privacy dei pazienti»,
dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute
dell’Udc
«Sarebbe auspicabile – aggiunge – che queste realtà private si
organizzassero in forma cooperativa, mettendo in comune risorse e
professionalità, provvedendo alla rimodernizzazione dei mezzi e
all’adeguata formazione del personale. Solo così potranno garantire
standard accettabili e integrarsi in modo ordinato con il servizio
sanitario».
Polichetti non risparmia un riferimento al contesto più ampio: «Anche
questo fenomeno – sottolinea – è un ulteriore esempio dello sfascio della
sanità targata Vincenzo De Luca. Confidiamo che il nuovo direttore generale
Ciro Verdoliva, forte della sua esperienza a Napoli dove già aveva
contrastato queste derive, possa porre rimedio a questa situazione
incresciosa e restituire decoro e sicurezza a uno degli ospedali più
importanti del Sud».
