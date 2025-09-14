Close Menu
Trending
domenica 14 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Polichetti (Udc): «Il “Ruggi” di Salerno non può diventare un mercato di ambulanze»

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 *Polichetti (Udc): «Il Ruggi di Salerno non può diventare un mercato di
ambulanze»*
Negli ultimi tempi, nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona di Salerno, non sono soltanto i pazienti a creare affollamento.
Secondo numerose segnalazioni, il piazzale antistante il pronto soccorso è
ormai diventato una sorta di stazionamento informale per ambulanze private,
spesso datate e in condizioni precarie, con operatori improvvisati che
distribuirebbero volantini pubblicitari persino all’interno della struttura
sanitaria.
Una situazione che suscita preoccupazione e che chiama in causa sia il
rispetto delle norme sull’accesso e la pubblicità in ambito ospedaliero,
sia la tutela della sicurezza igienico-sanitaria di luoghi delicati come i
pronto soccorso.
«Non possiamo assistere passivamente alla trasformazione di un presidio
ospedaliero in un mercato aggressivo, dove la concorrenza tra ambulanze
private prevale sul rispetto della dignità e della privacy dei pazienti»,
dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute
dell’Udc
«Sarebbe auspicabile – aggiunge – che queste realtà private si
organizzassero in forma cooperativa, mettendo in comune risorse e
professionalità, provvedendo alla rimodernizzazione dei mezzi e
all’adeguata formazione del personale. Solo così potranno garantire
standard accettabili e integrarsi in modo ordinato con il servizio
sanitario».
Polichetti non risparmia un riferimento al contesto più ampio: «Anche
questo fenomeno – sottolinea – è un ulteriore esempio dello sfascio della
sanità targata Vincenzo De Luca. Confidiamo che il nuovo direttore generale
Ciro Verdoliva, forte della sua esperienza a Napoli dove già aveva
contrastato queste derive, possa porre rimedio a questa situazione
incresciosa e restituire decoro e sicurezza a uno degli ospedali più
importanti del Sud».
IN ALLEGATO:
UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl