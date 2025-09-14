(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Papa Leone XIV, Mazzetti (FI): “Auguri per il Suo 70 esimo compleanno, guida morale per tutti
“Auguri al Santo Padre per questo suo primo compleanno sul soglio petrino. Una guida, il Vescovo di Roma, fondamentale per il mondo cristiano e per l’Italia in particolare, che della cristianità è cuore propulsivo, figlia della bellezza che il cristianesimo ha ispirato nei secoli. Fin da subito Leone XIV ha dato messaggi universali chiari e, in un momento così complesso e confuso, è una guida morale non solo per noi cristiani cattolici ma per tutti coloro che vogliono la vittoria del Bene”.
Lo scrive, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.
