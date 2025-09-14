Close Menu
Lancellotta (Fdi): Episodio Sulmona di gravità estrema. Promuovere rispetto donne

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

“Quanto accaduto a Sulmona mi addolora profondamente come donna e madre ancor prima che come rappresentante istituzionale. Sapere che una bambina di 12 anni abbia subito la barbarie della violenza da parte di due ragazzi, per di più giovanissimi, accusati con l’aggravante di revenge porn, è un fatto di una gravità estrema. Il nostro Governo si è mostrato sensibile e attento introducendo nuovi reati nel codice penale, per porre un argine a queste azioni disumane che, purtroppo, non accennano ad arrestarsi. Parallelamente, abbiamo avviato azioni di sensibilizzazione per favorire e diffondere la cultura del rispetto. In tale direzione va anche il lavoro che stiamo svolgendo in Commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi e la violenza di genere, dove puntiamo ad individuare nuovi strumenti di contrasto alla violenza fisica, verbale e digitale, per continuare a promuovere in maniera efficace una cultura che metta davvero al centro il rispetto della donna. E’ un tema a cui teniamo profondamente, sul quale non lasceremo nulla di intentato, per imprimere una svolta culturale nel Paese”.
Lo dichiara in una nota il deputato Elisabetta Lancellotta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.
Dario Caselli

