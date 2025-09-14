(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 GOVERNO, MALAN (FDI): SOLIDARIETA’ A MINISTRO ZANGRILLO PER INSULTI A FESTA DELL’UNITA’ A TORINO
“Esprimo la solidarietà mia personale e del gruppo parlamentare che ho l’onore di dirigere al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, vittima di insulti alla Festa dell’Unità a Torino. Questi episodi testimoniano ulteriormente di un clima di intolleranza inaccettabile, fomentato da chi non riesce a misurarsi secondo regole di civile confronto”.
Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
