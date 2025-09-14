(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 GIORNALISTA RAI AGGREDITO IN FVG, TUBETTI (FDI): SOLIDARIETA’ A MERVAR
“L’aggressione al giornalista Rai Maurizio Mervar da parte un gruppo di manifestanti del corteo ‘pacifista’ a Ronchi dei Legionari è la tangibile dimostrazione che la sinistra ha sempre di più un grosso problema con odio, violenza e intolleranza. Al cronista del Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia e all’azienda va la mia incondizionata solidarietà perché è stato circondato e bloccato fisicamente da un gruppo di scalmanati e accusato di essere un ‘servo del sionismo’, mentre stava semplicemente svolgendo il suo normale lavoro”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, presidente provinciale FdI di Gorizia.
