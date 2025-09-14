(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Gasparri- Barelli, solidarietà a Zangrillo per insulti. Vertice PD prenda distanze
“Esprimiamo solidarietà al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per le grida di insulti a lui rivolte durante la Festa dell’Unità di ieri. Spiace prendere atto del fatto che un’occasione di confronto politico tra avversari scada in offese, aggressioni verbali e atteggiamenti intolleranti da parte di una platea del PD nei confronti di chi ricopre un ruolo istituzionale, proprio quando Antonio Tajani lascia un appello a tutte le forze politiche ad abbassare i toni dopo l’aggressione verbale da lui subita in Parlamento ad opera del M5S. Ci auguriamo che, a differenza di quanto accaduto in occasione della pubblicazione dei volantini dei giovani del PD di Viterbo che scrivevano “Tajani ci fai schifo!” stavolta il vertice del Partito Democratico abbia l’eleganza e il buonsenso di prendere le distanze da questi comportamenti irrispettosi”.
Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e il presidente dei deputati azzurri Paolo Barelli.
