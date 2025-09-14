(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 FI: Nevi, siamo grande forza liberale, portiamo concretezza e competenze
“In questa tre giorni abbiamo iniziato ad affrontare i grandi temi che dovremo trattare da qui alle prossime elezioni politiche. Penso alla questione delle tasse, della burocrazia, della semplificazione. E ancora alla politica estera, che grazie ad Antonio Tajani ha veramente fatto fare uno scatto in avanti all’Italia, ricalcando la grande tradizione di politica estera del nostro paese. Ci sono poi la questione della giustizia e quella energetica, con il nucleare. Perché in Italia non abbiamo solo il problema del costo delle bollette, ma dobbiamo anche capire come produrre energia nel futuro. Tutti questi dossier vanno affrontati con serietà, competenza, attenzione ai giovani e grande equilibrio, come sa fare Forza Italia. A Telese Terme, la nostra tradizionale festa di partito, lavoreremo per riattualizzare il manifesto di Silvio Berlusconi del ‘94, perché siamo convinti ci sia ancora la necessità di una forza liberale che spinga su tutti quei temi con cui il presidente Berlusconi ha scaldato il cuore degli italiani”. Così il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi intervenendo a “Azzurra Libertà”, la festa dei giovani azzurri in corso a San Benedetto del Tronto.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 FI: Nevi, siamo grande forza liberale, portiamo concretezza e competenze