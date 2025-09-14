(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 FI: Benigni, Azzurra libertà successo straordinario
“La terza edizione di Azzurra Libertà è stata un successo straordinario. A San Benedetto del Tronto sono arrivati 1300 ragazzi, che per tre giorni con grande entusiasmo hanno seguito e partecipato ai panel, portando idee nuove e tanta energia. Con questa manifestazione abbiamo dato prova di come Forza Italia sia un partito vivo e dinamico, con un movimento giovanile capace di coinvolgere migliaia di ragazzi e ragazze che hanno scelto di essere protagonisti nella costruzione della classe dirigente del futuro. I nostri giovani sono la testimonianza concreta della forza e dell’attualità del nostro progetto politico”.
Lo dichiara il vice segretario di Forza Italia Stefano Benigni, commentando la chiusura di “Azzurra Libertà”, la festa nazionale del movimento giovanile azzurro, che si è svolta a San Benedetto del Tronto.
“Forza Italia – prosegue – è al lavoro per rafforzare la coalizione di centrodestra, allargandone i confini a tutte quelle forze che condividono i nostri valori europeisti, atlantisti, liberali, e sono distanti dal “campo largo”, una accozzaglia elettorale unita da un solo obiettivo, mandare a casa il nostro governo. La presenza di Carlo Calenda ne è la dimostrazione e conferma come si possa dialogare anche con partiti esterni alla nostra coalizione partendo da valori e battaglie comuni. Chiudiamo questa tre giorni consapevoli della nostra forza, pronti ad affrontare con rinnovata energia le sfide politiche delle prossime settimane”, conclude.
