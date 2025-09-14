Fi, Barelli: “Siamo forza attrattiva. Stiamo realizzando nostro programma”

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

“Dopo le ultime elezioni politiche, alla Camera avevamo 44 deputati. Oggi siamo 51. È la dimostrazione della grande capacità di attrazione che Forza Italia esercita sia a livello nazionale che sui territori. Ora ci aspetta una fase particolarmente importante a livello parlamentare. Questa settimana, alla Camera, è calendarizzata la riforma della giustizia. Il presidente Berlusconi è stato il primo ad individuare il male da cui è affetto il nostro sistema giudiziario e la ricetta per una giustizia davvero giusta. Oggi, con la guida di Antonio Tajani, stiamo realizzando quel programma. L’obiettivo è quello di arrivare a un giudice effettivamente terzo e imparziale e a una difesa che abbia le stesse armi e lo stesso peso dell’accusa. Lo stiamo raggiungendo ed è un momento storico”.
Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo dal palco di “Azzurra libertà”, la festa dei giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto.
“Subito dopo – ha proseguito – inizierà la sessione di bilancio. Stiamo già facendo un lavoro importante per individuare quello che va corretto e migliorato. Lo scorso anno l’impegno è stato rivolto ai redditi bassi. Quest’anno ci dobbiamo assolutamente concentrare sui redditi medi, che sono il pilastro del Paese e che tanto hanno sofferto per l’aumento dell’inflazione. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare e sostenere le nostre famiglie e le nostre imprese, che creano ricchezza e lavoro. Infine, continueremo ad impegnarci per risolvere i problemi della sanità che si trascinano da anni, a cominciare dalla scarsità di posti letto che si ripercuote anche sui pronto soccorso. Abbiamo già presentato delle proposte concrete per dare finalmente servizi adeguati ai nostri cittadini”, ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

