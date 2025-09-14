Close Menu
Trending
domenica 14 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Fi, Barelli: “Onore premiare Manuel Bortuzzo, esempio per tutti i giovani”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Fi, Barelli: “Onore premiare Manuel Bortuzzo, esempio per tutti i giovani”
“La storia di Manuel Bortuzzo è un esempio per tutti noi, per i giovani, di come non ci si debba arrendere e si possa rinascere dopo un evento sconvolgente e drammatico, diventando un campione di nuoto. Quella ingiustificata pallottola nella schiena, sparata da criminali, non lo ha fermato”.
Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo dei deputati di Forza Italia e presidente Fin, alla cerimonia ‘Premi Azzurra Libertà’, durante la quale è stato premiato Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico, nominato da Antonio Tajani ambasciatore dello Sport nel Mondo, ad Azzurra Libertà, la festa dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto.
“Manuel sognava di andare alle Olimpiadi, sognava Parigi e, nonostante quello che gli è accaduto, compiendo un percorso incredibile, cinque anni dopo ci è andato, conquistando una bellissima medaglia di bronzo nel nuoto paralimpico. La medaglia dell’eccellenza di Manuel è l’esempio fulgido di forza di carattere, di dedizione, di come non ci si debba arrendere di fronte alle difficoltà, un onore averlo tra i miei atleti”, ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl