(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Fi, Barelli: “Onore premiare Manuel Bortuzzo, esempio per tutti i giovani”
“La storia di Manuel Bortuzzo è un esempio per tutti noi, per i giovani, di come non ci si debba arrendere e si possa rinascere dopo un evento sconvolgente e drammatico, diventando un campione di nuoto. Quella ingiustificata pallottola nella schiena, sparata da criminali, non lo ha fermato”.
Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo dei deputati di Forza Italia e presidente Fin, alla cerimonia ‘Premi Azzurra Libertà’, durante la quale è stato premiato Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico, nominato da Antonio Tajani ambasciatore dello Sport nel Mondo, ad Azzurra Libertà, la festa dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto.
“Manuel sognava di andare alle Olimpiadi, sognava Parigi e, nonostante quello che gli è accaduto, compiendo un percorso incredibile, cinque anni dopo ci è andato, conquistando una bellissima medaglia di bronzo nel nuoto paralimpico. La medaglia dell’eccellenza di Manuel è l’esempio fulgido di forza di carattere, di dedizione, di come non ci si debba arrendere di fronte alle difficoltà, un onore averlo tra i miei atleti”, ha concluso.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Fi, Barelli: “Onore premiare Manuel Bortuzzo, esempio per tutti i giovani”