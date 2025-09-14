(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Consap, Giacomoni: “Abbiamo riadattato, semplificato e rilanciato Fondo Studio elaborato da Governo Berlusconi nel 2010”
Vogliamo trasformare in progetti concreti le idee che da liberali abbiamo sempre portato avanti
“Credo che per i giovani il diritto ad un futuro migliore si fondi su due pilastri: il diritto allo studio e il diritto alla casa. Si tratta di diritti non elargiti, né acquisiti, ma conquistati grazie alle capacità, al talento, all’impegno, al merito e che consentono di raggiungere la propria autonomia e indipendenza dalla famiglia di origine. E’ per questo che, come Presidente di Consap, la Concessionaria del servizio assicurativo pubblico, sto cercando di trasformare in progetti concreti le idee che da liberali abbiamo sempre portato avanti. Per questo, ad esempio, abbiamo preso il Fondo Studio, elaborato dal Governo Berlusconi nel 2010, quando Giorgia Meloni era ministro della gioventù, e lo abbiamo rifinanziato, semplificato e rilanciato, grazie ad una grande sinergia istituzionale con i ministri Abodi, Bernini, Valditara e Giorgetti.” Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A., nel suo intervento odierno all’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà – Protagonisti del Presente”, la tre giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde nelle quali vengono affrontati temi sociali, economici e di stretta attualità.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Consap, Giacomoni: “Abbiamo riadattato, semplificato e rilanciato Fondo Studio elaborato da Governo Berlusconi nel 2010”