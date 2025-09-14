COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO: “GRAVE CHE UN PARTITO CHE SI DEFINISCE DEMOCRATICO USI LINGUAGGI VIOLENTI E OSTILI VERSO CHI HA OPINIONI DIVERSE”

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 ZANGRILLO: “GRAVE CHE UN PARTITO CHE SI DEFINISCE DEMOCRATICO USI LINGUAGGI VIOLENTI E OSTILI VERSO CHI HA OPINIONI DIVERSE”
«Ieri sera ho partecipato alla Festa del PD di Torino perché credo che il dialogo e il confronto siano le basi della nostra democrazia» dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, segretario di Forza Italia in Piemonte, che prosegue: «ascoltare e discutere è il modo migliore per rafforzare la buona politica. Purtroppo, durante l’evento, sono stato insultato. È grave che un partito che si definisce democratico usi linguaggi violenti e ostili verso chi ha opinioni diverse. Fischi, insulti e toni duri non hanno nulla a che fare con il confronto civile.
Solo pochi giorni fa in Aula la senatrice del M5S Maiorino ha definito il ministro Tajani “influencer prezzolato”, e in America il giovane Kirk è stato ucciso per aver espresso le proprie idee. Di fronte a questo clima avvelenato, il rispetto e il dialogo sono principi indiscutibili della nostra convivenza civile.
Abbassiamo i toni. Rispettiamo le idee altrui. Facciamo politica con responsabilità» conclude il ministro Zangrillo.
