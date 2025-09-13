Close Menu
Udc: Bergamini (FI) “Se polarizzazione prevale la democrazia é più debole”

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Udc: Bergamini (FI) "Se polarizzazione prevale la democrazia é più debole"
“Quando la polarizzazione prevale su tutto, a partire dal rispetto dell’avversario, la democrazia si riscopre più debole. Se i like diventano un ‘benchmark’ per capire se un messaggio è giusto o sbagliato, un politico viene sottratto da quella che è la sua funzione principale dopo la rappresentanza: valutare la realtà e renderla migliore. In Italia abbiamo un esempio di questo nei 5 Stelle. Hanno fatto notizie le parole gravissime utilizzate contro il nostro Segretario Antonio Tajani al Senato. Ebbene, quello è il linguaggio abituale che utilizzano. E’ un codice che non fa bene a nessuno. Nel conflitto tra idee in sé non c’è nulla di male, bisogna capire però come lo si porta avanti”. Lo ha detto la deputata Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia, intervenendo alla Festa Nazionale dell’Udc a Roma.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl